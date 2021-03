Belgien gedenkt Opfer islamistischer Anschläge

Das Wetter in Bayern: Viele Wolken, an den Alpen etwas Schnee

Das Wetter in Bayern: Bewölkt, kurze freundliche Abschnitte am ehesten im Osten. An den Alpen zeitweise etwas Schnee. Höchstwerte 1 bis 8 Grad. In der Nacht in der Nähe der Berge geringfügig Schnee möglich. Tiefstwerte um 1 Grad. Morgen weiterhin bewölkt, einzig am Alpenrand zeitweise sonnig. 4 bis 9 Grad. Mittwoch verbreitet sonnig, am Donnerstag Sonne und Wolken. Bis zu 15 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2021 13:00 Uhr