Belgien erreicht Achtelfinale der Fußball-EM

17.06.2021 20:15 Uhr

Zum Fußball: Belgien ist als zweites Team ins Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft eingezogen. Der Weltranglistenerste besiegte Dänemark in einem temporeichen Spiel mit 2:1. In der zehnten Minute wurde die Partie zu Ehren des dänischen Nationalspielers Eriksen kurzzeitig unterbrochen. Spieler und Zuschauer applaudierten dem Profi von Inter Mailand, dazu ertönten Sprechchöre für ihn. Eriksen hatte am vergangenen Samstag während des EM-Auftakts der Dänen gegen Finnland einen Herzstillstand erlitten. Das heutige Nachmittagsspiel hatte die Ukraine mit 2:1 gegen Nordmazedonien gewonnen. Ab 21 Uhr stehen sich die Niederlande und Österreich gegenüber.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.06.2021 20:15 Uhr