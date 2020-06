Belastung mit Stickoxiden in deutschen Städten geht zurück

Hunderte Menschen nehmen Abschied von George Floyd

Houston: Im US-Bundesstaat Texas wird heute der Afroamerikaner George Floyd bei einer privaten Trauerfeier beigesetzt - zwei Wochen nach seinem Tod bei einem brutalen Polizeieinsatz. In einer Kirche in Houston nahmen schon am Vortag hunderte Menschen Abschied an dem aufgebahrten Sarg. Bei der Trauerfeier heute in Houston soll unter anderem eine Videobotschaft des designierten demokratischen Präsidentschaftskandidaten Biden zu sehen sein. Im Repräsentantenhaus haben die Demokraten mit einem Kniefall und minutenlangem Schweigen an Floyd erinnert. Anschließend stellten sie Pläne für eine Polizeireform vor. Darin fordert die Oppositionspartei, dass Polizisten für ihr Fehlverhalten leichter belangt werden können. Aus dem Weißen Haus hieß es, man prüfe verschiedene Vorschläge. Der von den Demokraten vorgelegte Entwurf enthalte aber inakzeptable Punkte. Im Zusammenhang mit Floyds gewaltsamem Tod sind in den USA vier Polizisten angeklagt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2020 07:00 Uhr