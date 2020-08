Belarussischer Präsident Lukaschenko sucht Hilfe bei Putin

Das Wetter: Teils klar, teils gewittrig, Tiefstwerte der Nacht 18 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend vielerorts sonnig, in den Mittelgebirgen und den Alpen vereinzelt Gewitter. In der Nacht teils klar, teils bewölkt; zum frühen Morgen hin im Westen gewittrig, Tiefstwerte 18 bis 13 Grad. Die Aussichten: Morgen und am Dienstag wechselhaft mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Am Mittwoch überwiegend freundlich. Höchsttemperaturen 20 bis 26 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2020 19:00 Uhr