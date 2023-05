Belarussischer Blogger Protassewitsch zu acht Jahren Haft verurteilt

Meldungsarchiv - 03.05.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Minsk: In der belarussischen Hauptstadt ist der regierungskritische Journalist Roman Protassewitsch zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Die Justiz hatte ihm vorgeworfen, Unruhen und einen Umsturz geplant zu haben. Der 27-jährige Blogger hatte über die Proteste nach den offenbar manipulierten Präsidentschaftswahlen 2020 berichtet. Zusammen mit seiner Freundin war Protassewitsch vor zwei Jahren in einem Flugzeug festgenommen worden, das von Griechenland nach Litauen unterwegs war. Belarussische Kampfflugzeuge hatten die Maschine zur Landung in Minsk gezwungen.

