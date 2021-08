Belarussische Sprinterin in Polen eingetroffen

Warschau: Die belarussische Leichathletin Kristina Timanowskaja ist in der EU angekommen. Nach einer Zwischenlandung in Wien flog sie weiter nach Polen, wo sie und ihr Mann ein humanitäres Visum erhalten hatten. Beide fürchten, vom belarussischen Regime verfolgt zu werden. Nach Timanowskajas Darstellung wollten die Behörden ihres Heimatlandes sie vorzeitig zur Rückkehr von den Olympischen Spielen in Japan zwingen, weil sie Kritik an Sportfunktionären geübt hatte. Vor ihrem Rückflug wandte sie sich am Flughafen in Tokio an die japanische Polizei und entkam auf diese Weise. Das Interantionale Olympische Komitee will den Fall aufklären.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2021 22:00 Uhr