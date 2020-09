Belarussische Oppositionspolitikerin Kolesnikowa möglicherweise festgenommen

Nachrichtenarchiv - 07.09.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Minsk: Die belarussische Oppositionsführerin Maria Kolesnikowa ist Medienberichten zufolge festgenommen worden. Sie sei in der Innenstadt von Minsk von bislang nicht identifizierten Personen festgesetzt worden, heißt es auf der Internetseite tut.by. Die russische Nachrichtenagentur RIA berichtete, die belarussische Polizei prüfe, ob Kolesnikowa entführt worden sei. Laut RIA soll der belarussische Oppositionsrat erklärt haben, er sei darüber informiert worden, dass Kolesnikowa festgenommen worden sei. In Belarus sind am Wochenende bei den landesweiten Protesten gegen Präsident Lukaschenko über 630 Menschen festgenommen worden. Allein in der Hauptstadt Minsk waren gestern Zehntausende auf der Straße und forderten den Rücktritt des Staatschefs, der seit 1994 das Land autoritär regiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2020 12:00 Uhr