Belarussische Olympia-Athletin erhält Visum von Polen

Nachrichtenarchiv - 02.08.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tokio: Die belarussische Olympia-Teilnehmerin Kristina Timanowskaja hat ein Visum von Polen erhalten. Das hat Polens Vize-Außenminister Przydacz über Twitter mitgeteilt. Nach eigenen Angaben sollte die 24-jährige Sprinterin zur vorzeitigen Rückkehr nach Belarus gezwungen werden. Sie hatte zuvor in Online-Medien Kritik an den belarussischen Sportfunktionären geübt. Das belarussische Nationale Olympische Komitee erklärte daraufhin, Timanowskaja scheide aus dem Wettbewerb aus - wegen ihres "emotionalen und psychologischen Zustands". Die Athletin befindet sich jetzt in der polnischen Botschaft und soll in den kommenden Tagen nach Polen reisen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2021 19:00 Uhr