Belarussische Nobelpreisträgerin in Deutschland

Das Wetter: Von Westen aufklarend, Tiefstwerte 10 bis 2 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend meist trocken, in der Nacht klart der Himmel von Westen her örtlich auf. Dabei kühlt es auf 10 bis 2 Grad ab. In den nächsten Tagen teils sonnig, teils bewölkt, gelegentlich Regen. Tagsüber 11 bis 17, am Donnerstag bis 20 Grad. In der Nacht Tiefstwerte von 10 bis 4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2020 17:00 Uhr