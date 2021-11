Belarus räumt provisorisches Lager an Grenze zu Polen

Nachrichtenarchiv - 19.11.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Sokolka: In Belarus hat der Grenzschutz ein provisorisches Flüchtlingslager an der Grenze zu Polen geräumt. Alle Migranten seien in ein nahegelegenes Logistikzentrum gebracht worden, erklärte der belarussische Grenzschutz. Auch der polnische Grenzschutz bestätigte die Evakuierung. In dem Lager hatten etwa 2.000 Menschen, unter ihnen viele Kurden aus dem Nordirak, tagelang bei eisigen Temperaturen ausgeharrt. - Derweil pocht der französische Präsident Macron auf eine menschenwürdige Lösung der Flüchtlingskrise. Macron forderte Europa auf, mit Herkunfts- und Transitländern sowie Fluggesellschaften über eine Rücknahme von Personen zu beraten, die nicht asylberechtigt sind. Bundeskanzlerin Merkel spricht heute mit Nato-Generalsekretär Stoltenberg über die Lage an den EU-Außengrenzen zu Belarus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2021 08:00 Uhr