Belarus ergreift nach EU-Sanktionen Gegenmaßnahmen

Fußball-EM: Spanien steht im Viertelfinale - Frankreich und die Schweiz kämpfen noch in der Verlängerung

Kopenhagen: In einem packenden Achtelfinale der Fußball-EM hat Spanien gegen Kroatien mit 5:3 nach Verlängerung gewonnen. Kroatien ging früh in Führung, Spanien glich vor der Pause aus. In der zweiten Hälfte gingen die Spanier mit 3:1 in Führung, Kroatien gelang der Anschluss und in der Nachspielzeit der Ausgleich. In der Verlängerung schoss Spanien dann zwei Tore kurz hintereinander zum 5:3 Endstand. Zur Stunde spielen Frankreich und die Schweiz in der Verlängerung, nachdem es nach 90 Minuten 3:3 stand.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2021 23:00 Uhr