Bekennerschreiben zu Bränden an Bahnstrecken aufgetaucht

Berlin: Die jüngsten Brände in Kabelschächten an Bahngleisen in Berlin und Bremen waren offenbar gezielte Sabotageakte. Im Internet ist ein entsprechendes Bekennerschreiben aufgetaucht, das der Staatsschutz der Polizei Bremen nun auf Echtheit überprüft. Die Brände in dieser Woche hatten zu starken Beeinträchtigungen im Nah- und Fernverkehr geführt. Tausende Reisende waren betroffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.08.2024 01:00 Uhr