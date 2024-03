Bekannter Journalist in Mexiko überlebt Entführung

Mexiko-Stadt: In Mexiko ist ein bekannter Journalist entführt, misshandelt und bedroht worden. Der Radio- und Fernsehmoderator hat über die Gewalt von Drogenkartellen berichtet. Er wurde am hellichten Tag in Guadalajara verschleppt. In einem Interview berichtete er, wie seine Entführer ihn erniedrigt und bedroht haben und ihn einschüchtern wollten. Mexiko ist einer der tödlichsten Arbeitsorte für Journalisten außerhalb von Kriegsgebieten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.03.2024 01:00 Uhr