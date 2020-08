Beirut wird von zwei gewaltigen Explosionen erschüttert

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Beirut: Bei mindestens zwei gewaltigen Explosionen sind in der Hauptstadt des Libanon Hunderte Menschen verletzt worden. Das hat ein Vertreter des Roten Kreuzes bestätigt, Medien sprechen von mindestens zehn Toten. Über der gesamten Hafengegend war eine riesige Rauchwolke zu sehen, auf den Straßen spielten sich dramatische Szenen ab. Die libanesische Armee half dabei, Verletzte in Krankenhäuser zu bringen. Bürger wurden aufgerufen, Blut zu spenden. Ein Polizist sagte, die Schäden erstreckten sich kilometerweit. Kurz nach der Explosion fielen Telefon und Internet in der Stadt aus. Laut dem Sicherheitschef des Landes könnte altes Sprengmaterial, das in einem Hafengebäude gelagert war, das Unglück verursacht haben. Der Präsident des Landes berief eine Dringlichkeitssitzung ein, die Regierung erklärte den morgigen Mittwoch zum Tag der nationalen Trauer.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.08.2020 20:45 Uhr