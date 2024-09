Beim Oktoberfest haben die Zelte geöffnet

München: Am Vormittag haben die Zelte beim Oktoberfest geöffnet. Seit dem frühen Morgen hatten sich an den Zugängen Warteschlangen gebildet, jetzt strömen die Gäste in die Zelte. Offiziell wird das Fest um 12 Uhr mittags eröffnet, erst dann wird Bier ausgeschenkt. Oberbürgermeister Reiter wird die erste Maß für den bayerischen Ministerpräsidenten Söder zapfen. Nach den mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlägen von Solingen und München gelten auf der Wiesn verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. An den Eingängen werden Besucher abgetastet, erstmals kommen Hand-Metalldetektoren zum Einsatz. Messer, Glasflaschen und große Taschen dürfen nicht mit auf das Gelände. Die Münchner Wiesn gilt als größtes Volksfest der Welt, bis zum 6. Oktober werden rund 6 Millionen Besucher erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2024 09:00 Uhr