Beim G7-Gipfel geht es heute um Klimaschhutz

Carbis Bay: Zum Abschluss des G7-Gipfels im südenglischen Cornwall steht der Kampf gegen den Klimawandel im Mittelpunkt. Die westlichen Wirtschaftsmächte wollen nach Angaben der britischen Regierung künftig jährlich 100 Milliarden US-Dollar für die Finanzierung des Klimaschutzes in Entwicklungsländern aufbringen. Eine entsprechende Zusage werde es zum Abschluss des dreitägigen Gipfels geben, teilte Gastgeber Großbritannien in der Nacht mit. Die britische Regierung will die Industrieländer auf ehrgeizige Klimaziele einschwören, die dann bei der UN-Klimakonferenz im November auf globaler Ebene vereinbart werden sollen. Am Abend sind die Staatschefs von Südafrika, Südkorea und Australien auf dem G7-Gipfel dazu gestoßen, ebenso UN-Generalsekretär Guterres. Indiens Regierungschef Modi sollte per Video zugeschaltet werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2021 06:00 Uhr