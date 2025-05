Beim Filmfest in Cannes wird die Goldene Palme verliehen

Cannes: Heute Abend geht das Filmfestial an der Côte d'Azur mit der Verleihung der Goldenen Palme für den besten Film zu Ende. Als Favorit gilt unter anderem der Iraner Jafar Panahi. Chancen auf den Preis hat auch die Berliner Regisseurin Mascha Schilinski mit ihrem Film "In die Sonne schauen". Gestern ging in der renommierten Nebenreihe "un certain regard" der Hauptpreis an den chilenischen Film "The Myterious Gaze of the Flamingo." Es ist der Debüt-Film des 30-Jährigen Chilenen Céspedes, er erzählt eine Geschichte von Transfrauen in den 1980er Jahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2025 10:00 Uhr