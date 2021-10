Streit mit Polen im Fokus und Energiepreise beschäftigen EU-Gifpel

Brüssel: Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten kommen am Nachmittag zu einem Gipfeltreffen in Brüssel zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Streit über die polnischen Justizreformen und das jüngste Urteil des Verfassungsgerichts in Warschau zum Vorrang von EU-Recht. Nach Angaben aus Berliner Regierungskreisen will Kanzlerin Merkel den Dialog mit Polens Regierungschef Morawiecki suchen und versuchen, die Wogen zu glätten. Andere Länder wie Österreich und Luxemburg fordern finanzielle Sanktionen gegen Polen. - Beim EU-Gipfel geht es außerdem um die stark gestiegenen Energiepreise. Die Staatschefs wollen prüfen, was auf nationaler und europäischer Ebene getan werden kann, um den Preisanstieg zu bremsen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2021 07:00 Uhr