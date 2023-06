Beim EU-Gipfel droht erneut Streit über die Asylpolitik

Meldungsarchiv - 29.06.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Brüssel: Beim letzten regulären EU-Gipfel vor der Sommerpause droht ein neuer Streit über die Asylpolitik. Schon vor dem Treffen hatte der ungarische Ministerpräsident Orban betont, dass sein Land sich an der geplanten Verteilung von Flüchtlingen in der EU nicht beteiligen und auch keine Ausgleichszahlungen leisten werde. Ähnlich hatte sich auch die polnische Regierung geäußert. Damit stellen sich beide Länder gegen die EU-Pläne für eine weitreichende Reform des europäischen Asylsystems, auf die sich die Innenminister der Gemeinschaft mehrheitlich schon geeinigt haben. Kernpunkte sind schärfere Regeln, um illegale Migration zu begrenzen, aber auch eine Pflicht zur Solidarität in Notsituationen. Der Reform muss auch das EU-Parlament zustimmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2023 07:00 Uhr