Beim EU-Finanzgipfel verhandeln die Teilnehme wieder in großer Runde

Nachrichtenarchiv - 17.07.2020 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Beim EU-Gipfel zu den Corona-Hilfen und dem gemeinsamen Haushalt zeichnet sich bisher kein Durchbruch ab. Nachdem die 27 Staats- und Regierungschefs ab dem Vormittag zunächst gemeinsam berieten, versuchte Ratspräsident Michel am frühen Abend bei Gesprächen in kleinerer Runde, Kompromisslinien zu finden. Jetzt verhandeln die 27 beim Abendessen wieder über eine Lösung. Zum Auftakt des Sondergipfels ging es dem Vernehmen nach zunächst um Rabatte für große Beitragszahler des EU-Haushalts. Umstritten sind auch Umfang und Bedingungen des Hilfspakets für Länder, die die Pandemie besonders hart getroffen hat. Der siebenjährige Haushaltsplan sowie der Hilfsfonds sollen gemeinsam einen Umfang von 1,8 Billionen Euro haben. Wegen der höchst unterschiedlichen Interessen der Mitgliedsstaaten wird immer wahrscheinlicher, dass die Verhandlungen bis tief in die Nacht dauern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.07.2020 20:15 Uhr