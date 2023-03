Beim Deutschlandticket droht ein Flickenteppich

Meldungsarchiv - 12.03.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Bayern will beim neuen Deutschlandticket eine vergünstigte Variante für Studierende und Auszubildende für 29 Euro anbieten. Das hat eine Sprecherin des Verkehrsministeriums mitgeteilt. Weiter offen ist noch, ob die bayerische Staatsregierung ein ermäßigtes Sozialticket unterstützt. Ein solches bundesweit gültiges Ticket fordern Sozialverbände, damit sich auch einkommensschwache Bevölkerungsschichten den Fahrschein leisten können. Auch andere Bundesländer planen Ermäßigungen für junge Leute, etwa das Saarland, Thüringen und Rheinland-Pfalz. Die Länder müssen die Kosten für Vergünstigungen allerdings allein tragen. Das 49-Euro-Ticket soll im Mai eingeführt werden. Der Bundestag will in der kommenden Woche über den Anteil des Bundes zur Finanzierung entscheiden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2023 14:00 Uhr