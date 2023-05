Beim Deutschen Filmpreis gewinnt "Im Westen nichts Neues" neun Lolas

Meldungsarchiv - 13.05.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Beim Deutschen Filmpreis ist das Antikriegsdrama "Im Westen nichts Neues" in insgesamt neun Kategorien ausgezeichnet worden. Er erhielt bei der Gala in Berlin die meisten "Lolas". Der Hauptpreis für den besten Film ging allerdings an den Film "Das Lehrerzimmer". Er wurde noch in vier weiteren Kategorien prämiert. Regisseur Volker Schlöndorff wurde für herausragende Verdienste um den deutschen Film geehrt. Mit drei Millionen Euro ist der Deutsche Filmpreis die höchstdotierte Kulturauszeichnung Deutschlands.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2023 13:00 Uhr