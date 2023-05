Beim Deutschen Filmpreis gewinnt "Im Westen nichts Neues" neun Lolas

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Wolken, etwas Sonne und örtlich Schauer bei 13 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Örtlich Schauer, am Nachmittag sind in Südbayern einzelne Gewitter möglich. Höchstwerte 13 bis 20 Grad. Auch in der Nacht einzelne Schauer. Stellenweise Nebel. Tiefstwerte um 7 Grad. Auch in den kommenden Tagen bewölkt mit freundlichen Abschnitten und immer wieder Schauer und einzelne Gewitter. Höchstwerte 14 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2023 06:00 Uhr