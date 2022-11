Kurzmeldung ein/ausklappen Beim Brand in einer Fabrik in China gibt es mindestens 38 Tote

Peking: Beim Brand in einer Fabrik in Zentralchina sind nach Angaben von Staatsmedien mindestens 38 Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua. Das Feuer soll gestern Nachmittag Ortszeit in dem Unternehmen ausgebrochen sein, das mit Chemikalien und anderen Industriegütern handelt. Mehr als 200 Such- und Rettungskräfte sowie 60 Feuerwehrleute waren den Angaben zufolge im Einsatz. Den Brand zu löschen habe vier Stunden gedauert. Weil in China Sicherheitsstandards oft nicht eingehalten werden, kommt es immer wieder zu größeren Industrieunfällen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2022 07:00 Uhr