Beim Biathlon-Weltcup fährt Benedikt Doll auf Rang zehn

Zum Wintersport: Beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen ist Benedikt Doll als bester Deutscher auf Platz zehn gekommen. Überragend war das Ergebnis in der Verfolgung für die Norweger. Sie belegten die ersten vier Plätze - angeführt von Johannes Thingnes Bö. Bei der ersten Weltcup-Abfahrt der Saison in St. Moritz fuhr Emma Aicher als beste Deutsche auf Platz sechs. Es siegte Mikaela Shiffrin aus den USA.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2023 14:00 Uhr