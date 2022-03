Beim Beschuss eines Atomkraftwerks in der Ukraine ist offenbar keine Radioaktivität freigeworden

Nachrichtenarchiv - 04.03.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die Kämpfe in der Ukraine haben das größte Atomkraftwerk Europas im Südosten des Landes erreicht. Obwohl russischer Beschuss dort einen Brand ausgelöst hat, ist laut der Internationalen Atomenergiebehörde in der Umgebung keine erhöhte Strahlung aufgetreten. Inzwischen ist offenbar die Feuerwehr am Ort des Geschehens. - Der ukrainische Präsident Selenskyj wirft Russland "Nuklear-Terror" vor. Kein anderes Land der Welt habe jemals Atomanlagen beschossen, sagte Selenskyj in einer am Morgen veröffentlichten Videobotschaft.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.03.2022 05:00 Uhr