Beim Bayerischen Rundfunk findet ein ganztägiger Warnstreik statt

Bei den US-Zwischenwahlen gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen

Washington: Bei den Kongresswalten in den USA zeichnet sich nach mehreren Stunden Auszählung in vielen Bundesstaaten bisher noch kein klarer Trend ab. Zu einem deutlichen Sieg für eine der beiden Parteien wird es demnach nicht kommen. Allerdings könnten nach jetzigen Zwischenständen die Republikaner im Repräsentantenhaus fünf Sitze hinzugewinnen und so in dieser Kammer die Mehrheit von den Demokraten übernehmen. Beobachter rechnen damit, dass die Demokraten von US-Präsident Biden beide Kammern also auch den Senat an die Republikaner verlieren. Das würde es für Biden erschweren künfig Gesetzesvorhaben durchzusetzen. Bei den Midterms wurden alle Sitze im Repräsentantenhaus neu gewählt sowie etwa ein Drittel der Sitze im Senat. Außerdem wurden in vielen Bundesstaaten neue Gouverneure gewählt.

