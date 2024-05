Beide AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl beenden Wahlkampf

Berlin: Gut zwei Wochen vor der Europawahl wird es keine öffentlichen Auftritte der beiden AfD-Spitzenkandidaten mehr geben. Gegen die Nummer eins auf der Liste, Krah, hat der Partei-Vorstand ein Auftrittsverbot verhängt. Krah gab darüberhinaus seinen Rückzug aus dem Bundesvorstand bekannt. Er bleibt aber Spitzenkandidat, da ein Rückzug mit hohen rechtlichen Hürden verbunden ist. Die Partei-Spitze reagiert damit auf die Ankündigung des rechtspopulistischen "Rassemblement national" in Frankreich, die Zusammenarbeit mit der AfD in der Fraktion des EU-Parlaments zu beenden. Hintergrund ist ein Interview Krahs, in dem er Mitglieder der nationalsozialistischen SS nicht generell als Verbrecher bezeichnen wollte. - Auch die Nummer zwei auf der Europawahlliste der AfD, Bystron, wird nach Korruptionsvorwürfen vorerst keinen Wahlkampf mehr machen - aus familiären Gründen, wie er sagte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.05.2024 18:45 Uhr