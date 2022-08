Bei zwei schweren Unfällen in der Türkei sterben mehr als 30 Menschen

Ankara: In der Türkei sind bei zwei schweren Verkehrsunfällen mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. 50 weitere sollen verletzt worden sein. In der Provinz Mardin versagten bei einem LKW offenbar die Bremsen, der sich daraufhin überschlug. Ersthelfer kamen an die Unfallstelle, in die kurze Zeit später ein weiterer LKW raste. Wenige Stunden vorher ereignete sich in Anatolien ein ähnlicher Unfall. Ein Auto war eine Böschung hinuntergestürzt. Ein Reisebus fuhr anschließend in die Unfallstelle. Wie örtliche Medien berichten, waren unter den Opfern auch Rettungskräfte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2022 22:00 Uhr