Bei zwei Feiern in Bayern gibt es Toten und Schwerstverletzen

Parsberg: In Bayern hat es bei zwei großen Feiern Gewalttaten gegeben. Im oberpfälzischen Parsberg ist ein Mann getötet worden. Wie die Polizei am Abend bestätigte, waren zwei Männer auf einem Fest in Streit geraten - einer habe eine Waffe gezückt. Der mutmaßliche Täter wurde demnach festgenommen. Das Gelände wurde gesperrt - hunderte Gäste durften es nicht verlassen. Bei einer Hochzeitsfeier in Fürth mit hunderten Gästen wurde fast zur selben Zeit ein Mann lebensgefährlich verletzt. Die Polizei sprach von Schüssen. Das Opfer wird intensivmedizinisch versorgt. Nach Angaben der Polizei läuft ein Großeinsatz. Die jeweiligen Motive sind unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2025 20:00 Uhr