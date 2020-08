Bei Zwangsräumung in Neustadt werden sechs Menschen verletzt

Nachrichtenarchiv - 20.08.2020 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Neustadt: Beim Widerstand eines Mannes gegen eine Zwangsräumung im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße sind sechs Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, attackierte der 64 Jahre alte Bewohner die Ordnungskräfte mit brennenden Flüssigkeiten und vorbereiteten Brandsätzen. Der Mann griff zuerst zwei Mitarbeiter des kommunalen Vollzugsdienstes und eine 22 Jahre alte Feuerwehrfrau an. Danach warf er Brandsätze auf einen Mitarbeiter eines privaten Schlüsseldienstes sowie einen Nachbarn. Neustadts Oberbürgermeister Weigel sprach von einer geplanten, hinterhältigen Tat. Der Mieter wohnt seit 2013 in der Wohnung und war seit 2019 im Mietrückstand.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.08.2020 20:15 Uhr