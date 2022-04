Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt und recht warm

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt und windig. An den Alpen vereinzelt Schauer, bei 12 bis 20 Grad. In der Nacht gebietsweise Regen, bei Tiefstwerten um 4 Grad. Morgen an den Alpen und im Süden zunächst Schauer, sonst zunehmend sonnig. Viel Sonne auch an den Osterfeiertagen. Höchstwerte 8 bis 16 Grad

