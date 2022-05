Bei Zugunglück Nähe Ulm werden mehrere Menschen verletzt

Nachrichtenarchiv - 24.05.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Blaustein: Beim Zusammenstoß einer Regionalbahn mit einem Bus in der Nähe von Ulm sind vier Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei handelt es sich um den Busfahrer und den Zugführer, sowie zwei Zugpassagiere. Weitere Fahrgäste der Regionalbahn erlitten leichte Verletzungen. Den Angaben nach hatte sich nach einem Motorradunfall der Verkehr an einem Bahnübergang in Blaustein-Arnegg gestaut. Der Busfahrer versuchte über die Gleise auszuweichen, als die Schranken herunterfuhren. Der herannahende Zug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Bus. Dieser brannte vollständig aus. In dem Bus befanden sich keine Passagiere.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 24.05.2022 16:00 Uhr