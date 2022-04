Bei Zugunglück in Ungarn gibt es mehrere Tote

Nachrichtenarchiv - 05.04.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Budapest: Bei einem Zugunglück in Ungarn sind in der Früh mehrere Menschen ums Leben gekommen. Laut Polizei stieß ein Zug südöstlich von Budapest an einem Bahnübergang mit einem Lieferwagen zusammen und entgleiste. Nach Berichten örtlicher Medien kamen dabei sieben Menschen ums Leben. Nach Angaben der ungarischen Staatsbahn war der LKW bei Rot auf die Schienen gefahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2022 10:00 Uhr