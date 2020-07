Bei Zugunglück in Tschechien stirbt ein Mensch

Nachrichtenarchiv - 15.07.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Prag: Bei einem Zugunglück in Tschechien ist ein Mensch ums Leben gekommen; viele Passagiere wurden verletzt. Am späten Abend war ein Personenzug bei der Stadt Cesky Brod, rund 30 Kilometer östlich von Prag, in einen stehenden Postzug gerast. Nach Angaben des Rettungsdienstes wurden insgesamt 35 Menschen in Krankenhäuser der Region gebracht. Die Unglücksursache ist noch unklar.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.07.2020 04:00 Uhr