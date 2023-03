Bei Zugunglück in Griechenland gibt es mindestens 29 Tote

Nachrichtenarchiv - 01.03.2023 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Larissa: Beim Zusammenstoß zweier Züge im Zentrum von Griechenland hat es in der Nacht zahlreiche Tote und Verletzte gegeben. Wie der staatliche Rundfunk berichtet, kamen mindestens 29 Menschen ums Leben. Mehr als 80 Passagiere seien verletzt worden, viele von ihnen schwer. Rettungskräfte suchen in den Trümmern weiter nach Überlebenden und Todesopfern. Fernsehbilder zeigen meterhohe Flammen, die mehrere entgleiste Waggons erfasst haben. Augenzeugen sprechen von Chaos an der Unfallstelle. Zu dem Unglück war es kurz vor Mitternacht nahe der Stadt Larissa gekommen: Ein Personen- und ein Güterzug stießen zusammen. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.03.2023 04:00 Uhr