Bei Zugunglück im tschechischen Erzgebirge sterben zwei Menschen

Kramp-Karrenbauer will bessere Ausbildung von Blauhelm-Soldaten

New York: Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat erstmals eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats geleitet. Den Schwerpunkt legte sie dabei auf den Schutz der Menschenrechte bei UN-Friedensmissionen. Bei dem virtuellen Treffen forderte die Ministerin, die UN-Blauhelmsoldaten diesbezüglich besser auszubilden. Deutschland werde ein entsprechendes Training verpflichtend machen, so Kramp-Karrenbauer. UN-Soldaten waren wiederholt in die Kritik geraten, weil sie selbst übergriffig geworden sein sollen. Die Bundesverteidigungsministerin betonte: "Friedensschützer funktionieren als Vorbilder." Sie regte auch an, mehr Frauen in die Blauhelm-Missionen zu integrieren. Nur Teams in gemischter Zusammensetzung könnten wirklich erfolgreich sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2020 22:00 Uhr