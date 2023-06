Bei Zugunfall in Österreich werden 25 Menschen leicht verletzt

Meldungsarchiv - 08.06.2023 01:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Innsbruck: Bei einem Zugunfall in Österreich sind 25 Menschen leicht verletzt worden. Sie saßen mit rund 350 weiteren Fahrgästen in einem ÖBB-Nachtzug, der am späten Abend in Tirol im 15 Kilometer langen Terfener Tunnel stehen blieb. Grund war ein Brand. Eine Oberleitung war auf mittransportierte Autos gestürzt, mindestens eines von ihnen fing Feuer. Alle Fahrgäste wurden in Sicherheit gebracht, von der Feuerwehr versorgt und mit Bussen zu Übernachtungsmöglichkeiten gefahren. Ursprünglich sollte ein Zugteil nach Hamburg, ein Zugteil nach Amsterdam fahren. Der Brand ist inzwischen gelöscht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.06.2023 01:00 Uhr