Bei Zugunfall im Landkreis Pfaffenhofen werden mehrere Reisende verletzt

Reichertshausen: Auf der Bahnstrecke zwischen München und Ingolstadt hat es am Nachmittag einen Zugunfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, haben sich im Bahnhof Reichertshausen ein ICE und ein Regionalzug an einer Weiche gestreift. Den Angaben zufolge wurden sieben Menschen leicht verletzt. Die Strecke wurde gesperrt. Die Züge wurden evakuiert, die Insassen in einer Turnhalle untergebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2023 17:00 Uhr