Bei Wohnungsbrand in Niederbayern entsteht Schaden in Millionenhöhe

Ergoldsbach: Bei einem Wohnungsbrand in Ergoldsbach in Niederbayern ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Vier Menschen wurden laut Polizei leicht verletzt. Das Feuer war am Nachmittag auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses ausgebochen und hatte sich dann auf die dazugehörige Wohnung und den Dachstuhl ausgebreitet. Die Brandursache wird noch ermittelt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.03.2024 03:00 Uhr