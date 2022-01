Bei Wohnhausbrand in New York sterben mindestens 19 Menschen

Nachrichtenarchiv - 10.01.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Bei einem schweren Brand sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen - darunter neun Kinder. Die Behörden gehen davon aus, dass die Zahl der Opfer weiter steigen könnte. Denn mehr als 60 Personen sind verletzt - viele von ihnen lebensgefährlich. Laut Feuerwehr brachen die Flammen in einem 19-stöckigen Wohnhaus in der Bronx aus - offenbar wegen eines kaputten elektrischen Heizgeräts in einer der Wohnungen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.01.2022 05:00 Uhr