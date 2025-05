Bei Waldbränden in Kanada sterben zwei Menschen

Montréal: Bei starken Waldbränden im Zentrum Kanadas sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Laut Polizei wurden in der Provinz Manitoba in den vergangenen Tagen rund 1.000 Menschen aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Aktuell gibt es mehr als 90 Feuer in Kanada, 24 davon in Manitoba. Die kanadischen Behörden haben vor besonders heftigen Waldbränden im Zentrum und Westen des Landes gewarnt. Grund dafür ist die anhaltende Dürre.

