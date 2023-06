Bei Waldbränden in Kanada ist noch kein Ende in Sicht

Kurzmeldung ein/ausklappen 2.500 Apotheken in Bayern bleiben am Mittwoch geschlossen

München: Am Mittwoch bleiben in Bayern fast alle Apotheken geschlossen. Sie beteiligen sich an einem bundesweiten Protesttag. Nach Angaben des Bayerischen Apothekerverbandes schließen sich im Freistaat 2.500 Apotheken an. Die Akutversorgung soll aber durch Notdienstapotheken gewährleistet bleiben. Verbandspräsident Hubmann beklagte die aus seiner Sicht überbordende Bürokratie, eine jahrelang nicht angepasste Vergütung, Nachwuchsmangel und zunehmenden Druck durch Versandapotheken. Er warf der Politik Versäumnisse vor, die dazu geführt hätten, dass es immer weniger Apotheken in Deutschland gibt. In Bayern sank die Zahl auf unter 3.000. - An Patientinnen und Patienten appellierte der Verband, planbare Arzneimittel schon morgen oder übermorgen zu besorgen oder bis Donnerstag zu warten.

