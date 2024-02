Bei Waldbränden in Chile sterben mehr als 60 Menschen

Valparaíso: In Chile sind bei Waldbränden mehr als 60 Menschen ums Leben gekommen. Präsident Boric äußerte die Befürchtung, dass die Opferzahl noch erheblich steigen wird. Das Wichtigste sei jetzt, Leben zu retten und die Brände zu löschen, sagte der Präsident beim Besuch der Katastrophenregion Valparaíso in der Mitte des Landes. Die chilenische Forstbehörde registriert aktuell fast 160 Brände auf einer Fläche von knapp 28.000 Hektar. Mehr als 300 Menschen galten zuletzt noch als vermisst. Das Innenministerium nannte die Waldbrände die wahrscheinlich schlimmste Notlage in Chile seit dem schweren Erdbeben 2010, bei dem mehr als 500 Menschen gestorben sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2024 19:00 Uhr