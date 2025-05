Bei Wahlen in Polen und Rumänien liegen Pro-Europäer vorne

Warschau: Nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Polen liegt der liberale Kandidat Rafal Trzaskowski aus dem Regierungslager von Donald Tusk knapp in Führung. Laut Prognosen kommt er auf knapp 31 Prozent. Karol Nawrocki, der für die nationalkonservativen PiS antrat, liegt bei etwas mehr als 29 Prozent. Wie erwartet dürfte die Entscheidung erst in einer Stichwahl fallen. Auch in Rumänien liegt im Kampf um das Präsidentenamt der liberale Kandidat vorne. In der Stichwahl bekam nach bisherigen Prognosen der pro-europäische Reformpolitiker Nicusor Dan 54 Prozent der Stimmen. Der rechtsradikale George Simeon erhält demnach nur 45 Prozent.

