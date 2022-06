Bei Wahlen in Frankreich zeichnet sich knapper Ausgang ab

Nachrichtenarchiv - 12.06.2022 20:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Bei der ersten Runde der Parlamentswahl in Frankreich zeichnet sich ein Kopf-an -Kopf-Rennen zwischen dem liberalen Wählerbündnis von Präsident Macron und der linken Allianz ab. Darauf weisen die ersten Hochrechnungen hin. Demnach können beide Lager mit 25 bis 26 Prozent der Stimmen rechnen. Ein endgültiges Ergebnis bei den Parlamentswahlen gibt es aber erst nach der zweiten Runde am kommenden Sonntag. In der ersten Runde hat sich eine historisch niedrige Wahlbeteiligung abgezeichnet. Sie lag laut dem Innenministerium bis zum späten Nachmittag bei lediglich 39 Prozent.

