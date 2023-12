Bei Vulkanausbruch in Indonesien kommen elf Bergsteiger um

Padang: Bei einem Vulkanausbruch auf der indonesischen Insel Sumatra sind mindestens elf Bergsteiger ums Leben gekommen. Zwölf weitere gelten als vermisst. Rund 75 Alpinisten waren am Wochenende aufgebrochen, um den fast 2.900 Meter hohen Vulkan Marapi zu besteigen. Als dieser gestern begann, heiße Asche zu spucken, gerieten die Bergsteiger in eine lebensgefährliche Lage. 52 von ihnen konnten gerettet werden. Einige mussten mit Brandverletzungen und Knochenbrüchen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Inzwischen spuckt der Berg erneut Asche und Rauch. Die Suche nach den zwölf Vermissten werde fortgesetzt, sobald es die Lage zulasse, hieß es von den örtlichen Behörden. Der Marapi ist einer von 120 aktiven Vulkanen in Indonesien. Seine Ausbrüche lassen sich meist nur schwer vorhersagen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.12.2023 14:45 Uhr