Bei Verstoß gegen Maskenpflicht droht Bußgeld

Nachrichtenarchiv - 21.04.2020 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Maskenpflicht in Bayern ist unter Dach und Fach. Wie das Kabinett heute beschlossen hat, müssen Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren ab kommenden Montag in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr Mund und Nase bedecken. Das kann mit einer Maske oder auch nur mit einem Schal oder einem Halstuch erfolgen. Wer gegen die Pflicht verstößt, dem droht laut Staatskanzleichef Herrmann ein Bußgeld - in welcher Höhe, ist noch nicht klar. Herrmann betonte, dass die Polizei, aber auch das Personal in Bussen und Bahnen angehalten werde, die Einhaltung der Regel zu kontrollieren. Im oberbayerischen Rosenheim gilt die Maskenpflicht schon ab morgen, im niederbayerischen Straubing ab übermorgen. Beide Orte haben besonders hohe Infektionszahlen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.04.2020 20:45 Uhr