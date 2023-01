Bei verspäteter Grundsteuerabgabe drohen laut Füracker vorerst keine Strafen

Nachrichtenarchiv - 31.01.2023 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Finanzminister Füracker zeigt sich wenig überrascht davon, dass viele Immobilienbesitzer ihre Grundsteuererklärung zum heutigen Stichtag noch nicht abgegeben haben. Das sei bei Steuererklärungen nicht außergewöhnlich, so der CSU-Politiker im BR. Knapp 70 Prozent hätten die Grundsteuererklärung bisher abgegeben. Auf absehbare Zeit werde es keine Sanktionen geben, weder morgen, noch in den nächsten Wochen. Bei der Grundsteuerreform handele es sich um eine Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts und nicht um eine Idee von Politikern. Daher komme es nicht auf einen Tag hin oder her an. Dass in Bayern nur die Wohnfläche und die Größe des Grundstücks angegeben werden müssen, bezeichnete Füracker als deutlich unbürokratischer und gerechter als das Bundesmodell. Mit diesem werde die Grundsteuer wegen steigender Bodenrichtwerte alle sieben Jahre erhöht. Das sei in Bayern nicht der Fall.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2023 09:00 Uhr