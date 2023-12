Bei Verkehrsunfällen auf glatten Straßen sterben mehrere Menschen

Odelzhausen: Auf eisglatter Fahrbahn sind vergangene Nacht zwei Insassen eines Personenwagens auf der A8 ums Leben gekommen. Ihr Auto war bei Odelzhausen im Landkreis Dachau unter einen Sattelzug gerutscht. Der Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt. Eine ganze Unfallserie gab es am Morgen auf dem Autobahnring im Nord-Osten von München. 13 Fahrzeuge waren beteiligt, die Strecke wurde zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Auch aus Sachsen wird ein tödlicher Verkehrsunfall auf glatten Straßen gemeldet. In einem Schulbus starb ein Schüler, als das Fahrzeug seitlich ein Räumfahrzeug streifte und dann gegen einen Baum prallte. In Südbayern kämpft die Post weiterhin mit den Folgen des Winterwetters. Briefe und Pakete konnten seit dem Wochenende mancherorts nicht zugestellt werden - auch, weil die Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze nicht erreichen konnten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2023 12:00 Uhr